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Указ подписан: вот что ждет неработающих пенсионеров в России уже в июне

С началом лета 2024 года, в России вступят в силу значительные изменения в пенсионном законодательстве, несущие улучшения в систему социальных выплат для отдельных категорий пенсионеров, в зависимости от их места жительства и социального статуса.

flectone.ru

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С началом лета 2024 года, в России вступят в силу значительные изменения в пенсионном законодательстве, несущие улучшения в систему социальных выплат для отдельных категорий пенсионеров, в зависимости от их места жительства и социального статуса.

Юрист Оксана Красовская сообщает, что по всей стране, включая такие регионы как Краснодарский край, будет произведена индексация стоимости льготных проездных для пенсионеров и других социальных групп, включая предпенсионеров, ветеранов и тружеников тыла, чьи доходы не превышают двойного прожиточного минимума. В Краснодарском крае, например, цены на проездные начнутся от 380 рублей за городской автобус и достигнут до 770 рублей за мультипроездной, покрывающий несколько видов транспорта.

Дополнительно, старшие граждане, которым исполнится 80 лет к июню этого года, получат удвоенные фиксированные выплаты, увеличивая их ежемесячный доход на сумму примерно в 8 000 рублей. Такое же повышение предвидится и для инвалидов первой группы, при этом повторное удвоение для тех, кто уже получает увеличенные выплаты и достиг 80 лет, не планируется.

По словам юриста Елены Кузнецовой, те пенсионеры, которые прекратили работать, могут ожидать индексацию своих пенсионных выплат уже с июня. В то время как те, кто решит вернуться на работу после увольнения, будут продолжать получать пенсию без дополнительной индексации.

Эти нововведения охватывают широкий спектр пенсионеров по всей России и направлены на обеспечение дополнительной поддержки тем, кто в ней нуждается, а также на уравнивание доступа к социальным привилегиям. Важно, чтобы пенсионеры и их семьи внимательно следили за изменениями в законодательстве, чтобы вовремя использовать предоставленные правительством возможности и льготы, сообщили в pg11.

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