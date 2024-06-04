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Указ подписан: вот что ждет неработающих пенсионеров уже в июне

Новые изменения в пенсионном законодательстве России, вступающие в силу с начала июня текущего года, принесут значительные доплаты для определенных категорий пенсионеров. Эти изменения будут зависеть от региона проживания и социального статуса пенсионеров

cvet-dom.ru

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Новые изменения в пенсионном законодательстве России, вступающие в силу с начала июня текущего года, принесут значительные доплаты для определенных категорий пенсионеров. Эти изменения будут варьироваться в зависимости от региона проживания и социального статуса пенсионеров.

Как сообщает юрист Оксана Красовская в различных регионах, таких как Краснодарский край, уже с 1 июня этого года будет проиндексирована стоимость льготных проездных документов. Эта мера предоставляет дополнительную поддержку пенсионерам, предпенсионерам, ветеранам труда и военной службы, а также труженикам тыла, чей доход не превышает удвоенный прожиточный минимум региона, сообщает life.ru.

Для примера, новые ставки льготного проезда в Краснодарском крае составят от 380 рублей за проезд на городском автобусе до 770 рублей за комплексный проездной, который включает автобусы, троллейбусы и трамваи.

Кроме того, пожилые россияне, которым исполнилось 80 лет и больше до июня текущего года, получат удвоенную фиксированную выплату, что в среднем составит прибавку около 8 000 рублей. Похожая сумма будет начислена и инвалидам первой группы, причем важно отметить, что повторная прибавка для тех, кто уже достиг 80 лет и является инвалидом I группы, не предусмотрена.

Юрист Елена Кузнецова добавляет, что пенсионеры, которые уволились с работы, могут ожидать проиндексированных выплат с июня. В то время как те, кто снова трудоустроится после увольнения, сохранят размер своей пенсии без дальнейшей индексации.

Изменения в пенсионных выплатах и льготах, вступающие в силу с начала лета 2024 года, затрагивают широкий круг пенсионеров по всей России. Эти меры не только предоставляют дополнительную финансовую поддержку нуждающимся категориям граждан, но и обеспечивают более справедливое распределение социальных благ. Важно для всех пенсионеров и их семей внимательно следить за изменениями в законодательстве, чтобы своевременно получать все положенные льготы и выплаты.

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