Указ подписан: вот что подстерегает неработающих пенсионеров с 1 июня

Социальным фондом Росии было объявлено, что с наступлением лета 2024 года определенные группы неработающих пожилых людей получат дополнительные выплаты от государства.

Помимо этого СФР сообщает о планируемой индексации пенсий, которая затронет определенные группы пенсионеров в ближайшем будущем.

Начиная с июня 2024 года пенсионеры будут получать увеличенное пенсионное обеспечение.

Льготы и привилегии могут быть введены в различных регионах страны в зависимости от места жительства граждан.

В Краснодарском крае была внесена корректировка в стоимость проезда на общественном транспорте с целью облегчить финансовое бремя для пожилых людей. Этой льготой в основном пользуются ветераны различных сфер, а также граждане с доходом, не превышающим двойной прожиточный минимум.

Согласно новому закону, с июня 2024 года пожилые граждане старше восьмидесяти лет получат увеличенные выплаты в размере 100%, сообщает PROGOROD11.

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