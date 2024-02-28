Указ подписан: вот что неработающих пожилых россиян уже с 1 марта

Начиная с 1 марта 2024 года пенсии для неработающих пожилых людей будут повышены на 7,5 процента.

Это позволит достичь среднего размера страховой пенсии по старости для данной категории российских пенсионеров, который составит 23 449 рублей, сообщает издание "Известия".



Страховая пенсия по старости включает две составляющие: фиксированную и страховую. Размер страховой части пенсии определяется индивидуально и зависит от общего трудового стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. На данный момент фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.



Также в 2024 году планируется повысить стоимость пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Этот коэффициент используется для расчета страховой части пенсии и зависит от размера пенсионных взносов, которые выплачивает работодатель в социальный фонд. При расчете пенсии сумма всех накопленных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.Повышение пенсий будет затрагивать более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Президент Владимир Путин поручил обеспечить законодательное оформление этого решения. Необходимые средства для поддержки пенсионеров уже учтены в проекте федерального бюджета, и дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.