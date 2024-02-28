Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан: вот что неработающих пожилых россиян уже с 1 марта

Указ подписан: вот что неработающих пожилых россиян уже с 1 марта

mk.ru

Подписаться в Telegram

Начиная с 1 марта 2024 года пенсии для неработающих пожилых людей будут повышены на 7,5 процента.

Это позволит достичь среднего размера страховой пенсии по старости для данной категории российских пенсионеров, который составит 23 449 рублей, сообщает издание "Известия".

Страховая пенсия по старости включает две составляющие: фиксированную и страховую. Размер страховой части пенсии определяется индивидуально и зависит от общего трудового стажа, среднего заработка до 1 января 2002 года, а также от суммы пенсионных взносов после этой даты. На данный момент фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.


Также в 2024 году планируется повысить стоимость пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Этот коэффициент используется для расчета страховой части пенсии и зависит от размера пенсионных взносов, которые выплачивает работодатель в социальный фонд. При расчете пенсии сумма всех накопленных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

Повышение пенсий будет затрагивать более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Президент Владимир Путин поручил обеспечить законодательное оформление этого решения. Необходимые средства для поддержки пенсионеров уже учтены в проекте федерального бюджета, и дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Интересное в Казани

день назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

сколько стоит вызвать службу по травле тараканов

Новости Казани

11 часов назад

Метшин назвал Куюки и Салмачи градостроительными ошибками 90-х

Интересное в Казани

2 дня назад

Мода «на районе». Эксклюзивная дизайнерская одежда для жителей Казани.

ремонт гнезда зарядки телефона цена в Новосибирске

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Новости Казани

10 часов назад

Стало известно, как будут выглядеть три новые станции казанского метро

Новости Казани

6 часов назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Новости Казани

день назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

5 часов назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»
Лонгриды
15 часов назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Казани

5 часов назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Интересное в Казани

день назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани после смерти рабочего на стройке метро возбудили уголовное дело

Новости Казани

8 часов назад

Метшин заявил, что ему стыдно перед казанцами за уборку снега

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов провел встречу с игроками и наставниками «Ак Барса»
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще