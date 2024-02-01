Указ подписан: ветераны труда получат надбавку

На прямой линии с президентом один из жителей Омской области, пенсионер и ветеран труда, выразил свое беспокойство по поводу аннулирования доплат, которые ранее предоставлялись в качестве льготы.

Выяснилось, что власти региона решили лишить ветеранов труда доплат, опираясь на условие, согласно которому доход пенсионера превышает 175% от установленного прожиточного минимума. Такой шаг был обусловлен нехваткой бюджетных средств в регионе и предложен Министерством финансов РФ.

В ответ на этот вопрос президент обещал рассмотреть ситуацию и вернуть предоставление доплат. И он сдержал свое слово. Доплату к пенсии пенсионера из Омска, Василькова, восстановили в размере 550 рублей несмотря на то, что его доход превышал установленный лимит местными законодателями. Это решение приведет к восстановлению льгот еще для 98 тысяч жителей области. Подобные процессы восстановления прав также происходят в различных регионах страны, сообщили в ngnovoros.