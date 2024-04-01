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Указ подписан: в Совфеде РФ разрешили использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

Указ подписан: в Совфеде РФ разрешили использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

zagorodnoepom.ru

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В Совете Федерации одобрен нововведение в законодательстве, которое дает возможность семьям использовать материнский капитал для первоначального взноса по ипотечному кредиту сразу после рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей.

До недавнего времени средства, выделенные в рамках программы материнского капитала, могли быть направлены исключительно на погашение основной суммы и процентов по ипотеке. Эксперты высказывали мнение, что одним из ключевых препятствий на пути к получению жилищного кредита является отсутствие начального капитала. В свете этого было принято решение о снятии временных ограничений на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса.

На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, предоставляя дополнительную поддержку семьям, планирующим улучшение своих жилищных условий через приобретение недвижимости на ипотечных условиях.

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