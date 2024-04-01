Указ подписан: в Совфеде РФ разрешили использовать маткапитал сразу после рождения ребенка
zagorodnoepom.ru
В Совете Федерации одобрен нововведение в законодательстве, которое дает возможность семьям использовать материнский капитал для первоначального взноса по ипотечному кредиту сразу после рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей.
До недавнего времени средства, выделенные в рамках программы материнского капитала, могли быть направлены исключительно на погашение основной суммы и процентов по ипотеке. Эксперты высказывали мнение, что одним из ключевых препятствий на пути к получению жилищного кредита является отсутствие начального капитала. В свете этого было принято решение о снятии временных ограничений на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса.
На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, предоставляя дополнительную поддержку семьям, планирующим улучшение своих жилищных условий через приобретение недвижимости на ипотечных условиях.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань