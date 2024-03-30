Указ подписан: в Совфеде разрешили тратить маткапитал сразу после рождения ребенка

Совет Федерации принял закон, разрешающий использовать материнский капитал на стартовый взнос по ипотеке сразу с момента рождения или усыновления второго и последующих детей. Об этом сообщает "Российская газета".

Ранее использовать средства из материнского капитала до трехлетнего возраста ребенка можно было только для погашения долга и уплаты процентов по кредиту, взятому на жилье.

Эксперты отмечают, что проблема нехватки первоначального взноса часто мешает людям воспользоваться ипотекой для решения жилищного вопроса. Поэтому было принято решение снять ограничение по сроку использования материнского капитала на первоначальный взнос по ипотеке.