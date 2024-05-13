Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: в Российской Федерации пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Пенсионеры в России часто сталкиваются со сложностями в вопросах налогообложения и льгот.

pulse.mail.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионеры в России часто сталкиваются со сложностями в вопросах налогообложения и льгот.

Чтобы избежать неожиданных расходов и грамотно использовать свои права, важно понимать основные финансовые правила.

Основные аспекты налогообложения:

  • НДФЛ для работающих пенсионеров:

Работающие пенсионеры обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налог также взимается с доходов от аренды недвижимости.

Размер ставки зависит от формы занятости: для самозанятых применяются одни правила, а для остальных – другие.

  • Налог на продажу недвижимости:

При продаже недвижимости до истечения минимального срока владения (обычно 5 лет), пенсионер обязан заплатить налог на прибыль.

Также налог взимается с процентов по банковским вкладам, если доход превышает 150 тысяч рублей.

Основные льготы для пенсионеров:

  • Налог на имущество:

Пенсионеры могут получать льготы по налогу на имущество, но только на один объект в каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, налоговая льгота действует только на один объект, а за остальные нужно платить.

  • Транспортный налог:

Льготы на транспортный налог зависят от региона. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от налога на некоторые автомобили, а в Москве льготы распространяются на другие категории граждан.

Понимание региональных правил помогает грамотно использовать местные преимущества.

Пенсионеры, которые разбираются в вопросах налогообложения и льгот, могут избежать лишних расходов и эффективно использовать свои финансовые возможности.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

где любят расселяться тараканы

Новости Казани

день назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

3 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

поменять резинку на холодильнике в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

7 часов назад

В Казани сбили подростка на самокате

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

8 часов назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Казани

10 часов назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

10 часов назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане овощи продолжают дорожать

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане изменят график движения «Метеоров» до Свияжска
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
2 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом