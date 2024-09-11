Указ подписан: в Российской Федерации пенсионерам в сентябре зачислят на банковские карты выплату с четырьмя нулями

Сентябрь 2024 года принесёт пожилым гражданам России приятные изменения в виде новых пенсионных выплат. Власти запускают инициативу, направленную на дополнительную поддержку тех, кто достиг значительных возрастных рубежей.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о том, как эта программа будет работать и что ожидает долгожителей в ближайшее время.

Особенности новой выплаты

Согласно новой инициативе, разовые денежные выплаты предназначены для пенсионеров, которых можно считать долгожителями. Эти средства будут автоматически перечисляться на банковские карты получателей. Как пояснила эксперт, такая финансовая поддержка направлена на улучшение качества жизни старшего поколения в различных регионах, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

«Жители этих регионов, достигшие 90 лет, получат разовую выплату в размере 15 000 рублей. По прошествии каждых последующих 5-ти лет сумма будет увеличиваться на 5 тысяч рублей, таким образом, к 100 годам пенсионеры смогут рассчитывать на выплату в 25 тысяч рублей», — уточнила Киреева.

График выплат

Согласно официальным данным, тем пенсионерам, которые отпраздновали свой 90-летний юбилей в конце лета, выплаты начали поступать уже с 5 сентября. Остальные долгожители получат свои средства до конца месяца.

Дополнительные выплаты для 80-летних россиян

Кроме разовых выплат долгожителям, Анастасия Киреева отметила ещё одно важное изменение. Пенсионеры, которые в августе 2024 года отпраздновали свои 80 лет, также могут рассчитывать на финансовую добавку. Однако в отличие от единоразовых выплат для долгожителей, эта сумма станет постоянной частью пенсии. Каждый месяц такие пенсионеры будут получать дополнительно 8135 рублей.

Значение этих нововведений

Новая инициатива является частью более масштабной стратегии по улучшению условий жизни пожилых граждан в России. Выплаты долгожителям и дополнительная поддержка пенсионеров, достигших 80-летия, подчёркивают стремление государства заботиться о своём старшем поколении.

По словам Киреевой, такие меры — это не только финансовая поддержка, но и символ внимания государства к своим гражданам, прожившим долгую и насыщенную жизнь. Дополнительные средства помогут пожилым людям покрыть важные расходы, повысив уровень их комфорта.

Важность информирования пенсионеров

Эксперты подчёркивают важность того, чтобы все пенсионеры были в курсе новых правил и возможностей. Информирование пожилых граждан о том, как воспользоваться новыми льготами, имеет решающее значение для того, чтобы они могли в полной мере получить финансовую помощь, которая им положена.

Анастасия Киреева также советует пенсионерам следить за официальными сообщениями и консультироваться с пенсионными специалистами для правильного оформления всех документов. Это поможет избежать ошибок и вовремя получить все положенные выплаты.

Новая пенсионная инициатива — это шаг к созданию более стабильной и благополучной жизни для пожилых граждан России. Дополнительные выплаты помогут поддержать финансовую независимость и комфорт долгожителей, а также предоставят пенсионерам возможность чувствовать себя защищёнными в условиях растущих потребностей.