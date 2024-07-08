Указ подписан: в России застекленные балконы под запретом, их заставят снять и не разрешат сделать снова
okna911.ru
Застеклить балкон теперь не так-то просто! В России введены новые правила, которые уже вызвали бурное обсуждение среди собственников жилья.
Без разрешения – ни шагу!
Раньше можно было просто найти мастеров и застеклить балкон хоть завтра. Теперь же перед началом работ нужно получить согласие управляющей компании и соседей! Это сделано для безопасности и комфорта всех жильцов.
Закон суров, но это закон!
Уже известны случаи, когда людям приходилось демонтировать незаконно установленные конструкции по решению суда. Чаще всего претензии возникают из-за жалоб соседей на затемнение или нарушение архитектурного облика дома, особенно в исторических районах.
Советы экспертов: как не попасть в неприятную ситуацию?
- Не спешите демонтировать уже имеющееся остекление, если нет никаких жалоб.
- Перед началом работ обязательно получите все необходимые разрешения.
- Выбирайте такие конструкции, которые соответствуют нормам и не вызовут претензий.
Новые правила призваны сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной и безопасной, а также сохранить эстетику зданий, пишет progorod58.ru.
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