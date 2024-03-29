Указ подписан: в России с апреля за отопление и воду пенсионеры могут не платить

С начала апреля 2024 года пожилым гражданам России предоставляется возможность не оплачивать определенные коммунальные услуги в случае возникновения проблем с их качеством. Согласно новой инициативе, пенсионерам не нужно будет оплачивать отопление, если температура в их жилище длительное время находится ниже установленных норм.

Такое же правило будет распространяться на горячую воду: пожилые люди смогут не платить за услугу, если ее качество не соответствует установленным санитарным стандартам. Важно отметить, что появились новые механизмы для подтверждения некачественного предоставления услуг - будет достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы. Процедура стала более простой, что сделало доказывание факта плохого качества коммунальных услуг более доступным.

Более того, Верховный суд принял решение о том, что пенсионеры имеют право на возмещение половины стоимости услуги при наличии доказательств ее ненадлежащего качества.