Указ подписан: в России пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Пенсионеры в России часто сталкиваются с непростыми вопросами налогообложения и льгот. Чтобы избежать неожиданных расходов, важно понимать ключевые финансовые правила.

Работающие пенсионеры обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, этот налог распространяется на доходы от аренды недвижимости. Ставка зависит от формы занятости: для самозанятых действуют одни правила, для тех, кто работает по другим схемам — другие.

Продажа квартиры до истечения минимального срока владения требует уплаты налога на прибыль. Аналогично, если проценты по банковским вкладам превышают 150 тысяч рублей, то и на них распространяется налоговое обязательство.

Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, но только для одного объекта в каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, налоговая льгота применяется лишь к одному объекту, а за остальные придется платить.

Льготы на транспортный налог зависят от региона. В Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от этого налога на некоторые виды автомобилей, а в Москве льготы распространяются на другие категории граждан. Важно быть в курсе местных законов, чтобы грамотно использовать преимущества.

Осведомленность в вопросах налогов и льгот поможет пенсионерам избежать лишних расходов и оптимально использовать финансовые возможности, предоставляемые законом.