Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: в России пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Пенсионеры в России часто сталкиваются с непростыми вопросами налогообложения и льгот. Чтобы избежать неожиданных расходов, важно понимать ключевые финансовые правила.

infosmi.net

Подписаться в Telegram

Пенсионеры в России часто сталкиваются с непростыми вопросами налогообложения и льгот. Чтобы избежать неожиданных расходов, важно понимать ключевые финансовые правила.

Работающие пенсионеры обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, этот налог распространяется на доходы от аренды недвижимости. Ставка зависит от формы занятости: для самозанятых действуют одни правила, для тех, кто работает по другим схемам — другие.

Продажа квартиры до истечения минимального срока владения требует уплаты налога на прибыль. Аналогично, если проценты по банковским вкладам превышают 150 тысяч рублей, то и на них распространяется налоговое обязательство.

Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, но только для одного объекта в каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, налоговая льгота применяется лишь к одному объекту, а за остальные придется платить.

Льготы на транспортный налог зависят от региона. В Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от этого налога на некоторые виды автомобилей, а в Москве льготы распространяются на другие категории граждан. Важно быть в курсе местных законов, чтобы грамотно использовать преимущества.

Осведомленность в вопросах налогов и льгот поможет пенсионерам избежать лишних расходов и оптимально использовать финансовые возможности, предоставляемые законом.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Интересное в Казани

день назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

отк интернет озеры телефон

Новости Казани

20 часов назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

мастер цигун в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Новости Казани

день назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Новости Казани

день назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб

Новости Татарстана

день назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке
Новости Татарстана
18 часов назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

10 часов назад

В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м

Интересное в Казани

день назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Главу Менделеевского района Татарстана Беляева вновь взломали в соцсетях

Новости Казани

12 часов назад

Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
12 часов назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

12 часов назад

В Челнах суд запретил продавать табак возле школы

Новости Казани

13 часов назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

16 часов назад

Президент Гвинеи-Бисау прибыл с визитом в Казань к Минниханову
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
14 часов назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
16 часов назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева