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· Ульяна Сенько

Указ подписан. В России пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

Указ подписан. В России пенсионеров, которым от 55 до 85 лет, ждет большой сюрприз в апреле

rekvest.ru

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Пенсионеры России в возрасте от 55 лет ожидают приятные изменения: в апреле их ждет расширение специальной программы социальной поддержки, которая предложит более широкие возможности для активного и содержательного досуга во всех регионах страны.

По словам эксперта по пенсионному обеспечению Анастасии Киреевой, инициатива включает в себя создание и расширение сети центров общения для старшего поколения, инициированной федеральными властями в сотрудничестве с Социальным фондом. Цель этих центров - обеспечить пенсионерам доступ к многообразным активностям, включая образовательные программы, мастер-классы, спортивные занятия и культурные мероприятия.

Центры общения предоставят пожилым людям возможность не только участвовать в различных занятиях, но и встречаться, обмениваться опытом и заводить новые знакомства, что значительно обогатит их социальную жизнь.

Это нововведение является частью усилий правительства по улучшению качества жизни пожилых граждан, предоставляя им широкие возможности для самореализации и социальной активности. Посещение этих центров будет бесплатным, и они станут доступными для всех пенсионеров страны, начиная с апреля текущего года.

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