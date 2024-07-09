Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: в РФ застекленные балконы под запретом, их заставят снять и не разрешат сделать снова

В России введены новые правила остекления балконов, вызвавшие активное обсуждение среди владельцев квартир. Теперь процесс установки стекол на балконах стал более регулируемым и требует соблюдения ряда важных процедур.

stroidomik.ru

Подписаться в Telegram

В России введены новые правила остекления балконов, вызвавшие активное обсуждение среди владельцев квартир. Теперь процесс установки стекол на балконах стал более регулируемым и требует соблюдения ряда важных процедур.

Строгие требования перед началом работ

Прежде чем приступить к остеклению, жильцам необходимо получить одобрение управляющей компании и согласие соседей. Эти меры направлены на повышение безопасности и обеспечение комфорта всех жителей дома, а также на предотвращение возможных конфликтов между собственниками квартир.

Последствия для нарушителей

В случаях, когда балконы застеклены без необходимых разрешений, уже были зафиксированы инциденты, когда суд обязывал владельцев демонтировать незаконные конструкции. Часто проблемы возникают из-за жалоб соседей, которые могут указывать на затемнение их жилья или нарушение архитектурного стиля здания, особенно в исторически значимых районах.

Рекомендации от экспертов

  • Оценка ситуации: Если на вашем балконе уже установлено остекление и нет жалоб от соседей, не спешите его демонтировать.
  • Получение разрешений: До начала любых работ убедитесь в наличии всех необходимых согласований и разрешений от управляющей компании и соседей.
  • Выбор конструкций: Оптимально выбирать такие варианты остекления, которые соответствуют установленным нормам и не приведут к конфликтам с жителями дома.

Эти новые правила направлены на создание более комфортной, безопасной и эстетически приятной среды в многоквартирных домах, поддерживая порядок и учитывая интересы всех жильцов, сообщает «Про Город Пенза».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Казани

день назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

гербициды от борщевика сосновского

Новости Татарстана

день назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

ремонт классической гитары в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Казани

23 часа назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок

Новости Казани

день назад

В Казани составили анти-рейтинг торговых центров

Новости Казани
20 часов назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Казани

11 минут назад

Троллейбусы №1 и 3 с 11 июля будут ходить без кондукторов

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть»

Новости Татарстана

17 часов назад

2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Новости Татарстана

19 часов назад

9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма
37-летний отец с 8-летний дочкой погибли в жутком ДТП на трассе М7
Новости Татарстана
41 минуту назад

37-летний отец с 8-летний дочкой погибли в жутком ДТП на трассе М7

Новости Татарстана

21 час назад

3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

В Челнах мужчина оттаскал детей за уши и уложил их на асфальт

Новости Казани

день назад

В Казани утонули 2 парней
«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Интересное в Казани
6 дней назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д