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Указ подписан: в РФ пенсионеров обяжут платить еще четыре налога

Пенсионеры в России нередко сталкиваются с непростыми вопросами налогообложения и льгот. Чтобы избежать неожиданных расходов, важно разбираться в основных финансовых правилах, которые помогут оптимально использовать свои права.

tvcenter.ru

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Пенсионеры в России нередко сталкиваются с непростыми вопросами налогообложения и льгот. Чтобы избежать неожиданных расходов, важно разбираться в основных финансовых правилах, которые помогут оптимально использовать свои права.

Основные аспекты налогообложения:

  1. НДФЛ для работающих пенсионеров: Если пенсионер продолжает работать, он обязан платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Аналогично, налог распространяется на доходы от аренды недвижимости. Ставка зависит от вида занятости: для самозанятых предусмотрены одни правила, для остальных — другие.
  2. Налог на продажу недвижимости: При продаже квартиры до истечения минимального срока владения (обычно 5 лет) пенсионер обязан заплатить налог на прибыль с продажи. Если проценты по банковским вкладам превышают 150 тысяч рублей, также возникает налоговое обязательство.

Льготы для пенсионеров:

  • Налог на имущество: Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, но они действуют только на один объект в каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, налоговая льгота применяется лишь к одному объекту, а за остальные приходится платить.
  • Транспортный налог: Льготы на транспортный налог различаются по регионам. В некоторых городах, как в Санкт-Петербурге, пенсионеры освобождены от налога на определенные виды автомобилей. В Москве льготы распространяются на другие категории граждан. Знание местных законов позволяет грамотно использовать региональные преимущества.

Грамотная осведомленность в вопросах налогообложения и льгот поможет пенсионерам избежать лишних расходов и оптимально использовать финансовые возможности, предоставляемые законом.

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