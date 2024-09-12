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Указ подписан: в РФ пенсионерам в текущем сентябре зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

В ближайшие дни пенсионеров ждет приятный сюрпр...

gorodrabot.ru

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В ближайшие дни пенсионеров ждет приятный сюрприз: тем, кто уже достиг значительного возраста, будут начислены разовые денежные выплаты, размер которых может достигать 25 тысяч рублей.

По информации, предоставленной пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, эти средства поступят на банковские карты 5 и 6 сентября, сообщает PRIMPRESS.

Поддержка долгожителей: кому начислят выплаты?

Как рассказала Киреева, дополнительные средства в ближайшее время смогут получить те пенсионеры, которых уже можно считать долгожителями. Речь идет о гражданах, чей возраст перевалил за 90 лет. Власти ряда регионов приняли решение оказать поддержку таким пенсионерам, и наиболее активно в этом направлении выделяются Санкт-Петербург и Ленинградская область.

«В Северной столице и области введена программа разовых выплат для тех, кто достиг 90-летнего возраста. Так, при достижении этого возраста пенсионерам выплачивают 15 тысяч рублей. Через пять лет, в 95 лет, сумма увеличивается до 20 тысяч рублей, а на 100 лет долгожители могут рассчитывать на выплату в размере 25 тысяч рублей», – пояснила Анастасия Киреева.

Когда начнут перечислять деньги?

Те, у кого юбилей пришелся на конец лета, смогут рассчитывать на получение этих средств уже с 5 сентября. Остальным долгожителям выплаты будут перечислены позже, по мере достижения соответствующего возраста.

Ежемесячная надбавка для 80-летних

Кроме того, с 5 сентября ожидается выплата для тех пенсионеров, кто в августе отметил 80-летний юбилей. Для этой категории пожилых граждан предусмотрена уже не разовая, а постоянная надбавка к пенсии. По словам эксперта, ее размер составит около 8135 рублей, и она будет добавляться к пенсионным выплатам ежемесячно.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан и поддержку тех, кто уже отметил важные жизненные вехи. Благодаря разовым выплатам и постоянным надбавкам пенсионеры смогут чувствовать себя более уверенно в финансовом плане и получать дополнительные средства для своих нужд.

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