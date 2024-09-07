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Указ подписан: в РФ пенсионерам в сентябре зачислят на карты выплаты с четырьмя нулями

В России в сентябре текущего года будет введена...

dzen.ru

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В России в сентябре текущего года будет введена новая система единоразовых денежных выплат для пенсионеров, достигших значительного возраста.

Это касается, в первую очередь, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где местные власти утвердили специальные меры поддержки.

Особенности новых выплат

По информации пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, эта инициатива направлена на поддержку пожилых людей, которые достигли долголетия. Пенсионерам, отмечающим 90 лет, будет начислена единовременная выплата в размере 15 000 рублей. Через каждые пять лет сумма выплаты будет увеличиваться: на 95-й день рождения она составит 20 000 рублей, а на 100-летний юбилей — 25 000 рублей.

Сроки и условия выплат

Для тех россиян, чьи юбилеи пришлись на конец лета, перечисление денег начнется уже с 5 сентября. Пенсионеры, которые отметили свое 80-летие в августе, также получат денежные средства, однако в их случае выплата станет постоянной и будет составлять 8135 рублей в месяц, начиная с сентября, и будет включена в состав ежемесячной пенсии.

Цели и значение выплат

Эти меры поддержки являются частью усилий местных властей по обеспечению дополнительной помощи пожилым гражданам, призванной облегчить их материальное положение и признать их вклад в общество на протяжении многих лет. Такие выплаты не только помогут улучшить качество жизни старшего поколения, но и выразят общественное уважение к их долголетию.

Эти инициативы отражают стремление регионов России активизировать поддержку пенсионеров, особенно тех, кто вносил значительный вклад в развитие страны и общества на протяжении всей своей жизни, сообщает «Примпресс».

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