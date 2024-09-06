Указ подписан: в РФ пенсионерам в сентябре зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

В ближайшие дни сентября пенсионеры в некоторых регионах Российской Федерации, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, получат разовые денежные выплаты.

Эти выплаты предназначены для тех, кто достиг значительного возрастного рубежа, сообщает Primpress.

Детали выплат

Выплаты будут зачислены на банковские карты пожилых граждан. Сумма выплаты будет зависеть от возраста получателя: на 90-летний юбилей пенсионеры получат 15 тысяч рублей, на 95 лет — 20 тысяч рублей, а на 100-летие — 25 тысяч рублей. Эти меры поддержки являются частью инициативы региональных властей по поддержке старшего поколения.

Выплаты в сентябре

Для тех пенсионеров, чей юбилей пришелся на конец лета, процесс перечисления средств начнется уже с 5 сентября. Остальные же смогут получить свои выплаты чуть позже.

Дополнительные меры поддержки

Кроме того, с 5 сентября начнется выплата в размере 8135 рублей для тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей. Эта сумма будет выплачиваться ежемесячно и интегрирована в общую сумму пенсии, что предоставляет дополнительную финансовую поддержку.

Такие меры демонстрируют внимание и заботу со стороны властей к старшему поколению, предоставляя финансовую поддержку тем, кто наиболее нуждается в помощи в связи с достижением определенных возрастных рубежей.