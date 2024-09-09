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Указ подписан: в РФ пенсионерам в сентябре зачислят на банковские карты выплаты с четырьмя нулями

В ближайшее время пенсионеры в Российской Федер...

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В ближайшее время пенсионеры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут ожидать приятных финансовых новостей. Региональные власти запустили новую инициативу по поддержке долгожителей, предусматривающую выплату значительных сумм денежных средств.

Единовременные выплаты для юбиляров:

Как сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, пенсионеры, достигшие особо преклонного возраста, скоро получат разовые денежные выплаты прямо на свои банковские карты. Эти выплаты, размер которых может достигать до 25 тысяч рублей, будут зачислены в начале сентября.

Выплаты предназначены для тех, кто достиг важных возрастных рубежей: 90, 95 и 100 лет. На 90-летний юбилей пенсионеры получат 15 тысяч рублей, на 95-летие — 20 тысяч, и на 100-летие — 25 тысяч рублей.

Ежемесячные добавки для 80-летних юбиляров:

Кроме того, с начала сентября начнется постоянная ежемесячная выплата в размере 8135 рублей тем, кто в августе отметил 80-летний юбилей. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к стандартной пенсии.

Поддержка старшего поколения:

Эти инициативы, как отмечает Киреева, призваны поддержать старшее поколение и облегчить финансовые условия для тех, кто вне свой значительный вклад в общество на протяжении многих лет.

Как получить выплаты:

Если вы или ваши близкие являетесь пенсионерами и достигли указанных возрастных рубежей, убедитесь, что вы зарегистрированы для получения этих выплат. Свяжитесь с местным пенсионным фондом или отделением социальной защиты для получения подробной информации о процессе и условиях выплат.

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