Указ подписан: в РФ пенсионерам в сентябре зачислят на банковские карты выплату с четырьмя нулями

В России стартует новая пенсионная инициатива, направленная на поддержку пожилых граждан, достигших значительного возраста. Как сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева, уже в ближайшие дни сентября начнутся выплаты, размер которых может достигать до 25 тысяч рублей.

Особенности новой выплаты

Данная инициатива предусматривает разовые денежные выплаты для пенсионеров, которые могут считаться долгожителями. Эти выплаты зачислятся прямо на банковские карты получателей. По словам Киреевы, этот шаг направлен на увеличение финансовой поддержки старшего поколения во многих регионах, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

«Власти этих регионов установили, что каждый житель, достигший 90 лет, получит 15 тысяч рублей. По прошествии каждых последующих пяти лет сумма увеличится на 5 тысяч рублей, достигая 25 тысяч к 100 годам», — уточнила Киреева.

Расписание выплат

Тем, кто отмечает свои юбилеи в конце лета, выплаты начнут поступать уже с 5 сентября. Для остальных же долгожителей средства будут перечислены позже в течение месяца.

В дополнение, Киреева отметила, что пенсионеры, отметившие свои 80-летние юбилеи в августе, также получат значительную финансовую добавку. Эта выплата тоже будет осуществляться в сентябре, но, в отличие от разовых выплат долгожителям, она станет постоянной частью их пенсии, составляя ежемесячно 8135 рублей.

Значение нововведений

Эти меры являются частью более широкой стратегии по улучшению условий жизни пожилых людей в России. Новые правила не только предоставляют дополнительную финансовую поддержку старшему поколению, но и подчеркивают заботу государства о благополучии своих граждан.

Специалисты подчеркивают важность информирования пенсионеров о новых возможностях и правилах, чтобы каждый смог в полной мере воспользоваться предоставляемыми льготами. Эксперты также рекомендуют всем пенсионерам следить за официальными сообщениями и обращаться за помощью к пенсионным консультантам для полного понимания новых условий и их правильного применения.