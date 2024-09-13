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Указ подписан: в РФ пенсионерам до конца сентября зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

До конца сентября 2024 года многие пожилые росс...

m.ok.ru

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До конца сентября 2024 года многие пожилые россияне получат разовую денежную выплату, которая будет зачислена на их банковские счета.

Эта финансовая поддержка будет предоставлена пенсионерам, считающимся долгожителями. Эксперт по пенсионным вопросам, поделилась подробностями с PRIMPRESS.

Право на получение выплаты

Согласно Анастасии Киреевой, дополнительные средства будут выделены пенсионерам, достигшим продвинутого возраста. Региональные решения уже были приняты для поддержки таких граждан. Эта инициатива в первую очередь касается жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Власти Северной столицы решили, что одноразовые выплаты будут предоставлены жителям, достигшим 90-летнего возраста. Таким образом, в возрасте 90 лет пенсионеры получат 15 000 рублей. Через 5 лет, в возрасте 95 лет, сумма увеличивается до 20 000 рублей, а те, кто отмечает свое столетие, получат 25 000 рублей.

График выплат

Для пенсионеров, чьи юбилеи пришлись на конец лета, выплаты начнутся 5 сентября. Другие, чьи знаменательные даты наступят позже, получат выплату в ближайшие месяцы по мере наступления их дней рождения.

Кроме того, с 5 сентября значительные выплаты будут сделаны тем, кто отмечал свой 80-й день рождения в августе. Для этих пенсионеров добавка к пенсии не будет разовой, а постоянной — они будут получать ежемесячную доплату в размере 8 135 рублей, которая будет выплачиваться вместе с обычной суммой пенсии.

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