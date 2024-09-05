Указ подписан: в РФ пенсионерам 6 сентября зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

С 5 сентября в России начнут выплачивать единовременные денежные пособия пенсионерам, достигшим значительных возрастных рубежей.

Как сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, эта инициатива направлена на улучшение материального положения старшего поколения и выражает благодарность за их вклад в развитие российского государства.

Выплаты в зависимости от возраста:

Размер выплаты будет зависеть от возраста пенсионера:

90 лет — 15 тыс. рублей;

95 лет — 20 тыс. рублей;

100 лет — 25 тыс. рублей.

Выплаты будут перечислены напрямую на банковские карты пожилых граждан. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты предусмотрены для пенсионеров начиная с 90 лет, что подчеркивает особую заботу о самых старших гражданах.

Дополнительная ежемесячная поддержка:

Пенсионерам, которым в августе исполнилось 80 лет, с 5 сентября начнут начислять постоянные ежемесячные добавки к пенсии в размере 8,1 тысячи рублей, что обеспечит дополнительную финансовую стабильность.

Социальная программа для достойной старости:

Данные меры поддержки являются частью более широкой соцпрограммы, направленной на обеспечение достойной старости для пенсионеров. Они не только улучшают денежное положение пожилых людей, но и подчеркивают стремление государства к поддержанию их достойной жизни, полной уважения и признания их вклада в общественное развитие.