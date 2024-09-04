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Указ подписан: в РФ пенсионерам 5-6 сентября зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

Пенсионеры в России, достигшие преклонного возр...

crescofinance.ru

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Пенсионеры в России, достигшие преклонного возраста, в ближайшие дни получат значительную финансовую поддержку.

Согласно информации от пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, сообщенной PRIMPRESS, начиная с 5 и 6 сентября, пожилым гражданам будут зачислены разовые денежные выплаты на их банковские карты. Размер этих выплат может достигать до 25 тысяч рублей.

Кто получит выплаты?

Эти выплаты предназначены для пенсионеров, которые достигли особо значимых возрастных рубежей. В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было принято решение оказать поддержку пенсионерам, начиная с 90-летнего возраста.

Детали выплат

По словам Киреевой, система выплат работает следующим образом:

  • В возрасте 90 лет пенсионеры получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.
  • После достижения 95 лет размер выплаты увеличивается до 20 тысяч рублей.
  • В 100 лет пенсионерам полагается единоразовая выплата в размере 25 тысяч рублей.

Особые условия

Кроме того, пенсионеры, которые в августе отметили 80-летие, также получат поддержку, но уже в форме постоянных ежемесячных выплат. С 5 сентября им будет начисляться дополнение к пенсии в размере 8135 рублей.

Значение этих мер

Эти меры поддержки являются частью широкой социальной программы, направленной на поддержку старшего поколения. Они не только помогают облегчить финансовое положение пенсионеров, но и выражают общественное признание вклада старшего поколения в развитие страны. Это также подчеркивает стремление государства обеспечивать достойную старость своим гражданам.

Начало сентября принесет значительные изменения в жизни многих российских пенсионеров, которые получат значительную финансовую поддержку от государства. Эти меры поддержки демонстрируют важность ухода за пожилыми гражданами и признание их вклада в общество, поддерживая их достойную и спокойную жизнь на заслуженном отдыхе.

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