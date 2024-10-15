Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан. в РФ эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

Пенсионеры России могут ожидать приятных новост...

onlinevologda.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионеры России могут ожидать приятных новостей относительно их финансовых поступлений.

В ближайшем будущем они получат одноразовую выплату, которая будет перечислена на те же счета, куда обычно поступает их пенсия. Эта мера затронет всех пенсионеров независимо от уровня доходов и социального статуса, как поделился пенсионный специалист Сергей Власов.

Промсвязьбанк вносит новшество в поддержку пенсионеров

Промсвязьбанк анонсировал возобновление программы, которая предусматривает одноразовые выплаты пенсионерам. Ранее уже существовала подобная программа, предлагающая приветственные выплаты новым клиентам банка среди пожилых людей. Теперь же банк решил вновь предложить пенсионерам возможность получить финансовую поддержку, причем делать это можно без ограничений по возрасту и социальному статусу.

Как получить выплату?

Процесс получения выплаты предельно прост и доступен:

  • Оформление карты Промсвязьбанка — первый шаг к получению выплаты.
  • Подача заявления — необходимо заполнить заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления пенсии.
  • Перечисление первой пенсии на карту — как только первая пенсия будет зачислена, банк автоматически начислит бонусные баллы на счет.

Бонусы легко превратить в рубли

Каждый пенсионер, выполнивший условия, получит 2 000 бонусных баллов, которые можно конвертировать в рубли по курсу один к одному. Это означает, что на счету появятся дополнительные 2 000 рублей.

Время для действия

Те пенсионеры, которые успеют оформить заявление и выполнить все условия программы в ближайшее время, получат свои выплаты уже в ноябре. Это делает программу особенно привлекательной и своевременной для многих.

Новая программа Промсвязьбанка предлагает пенсионерам уникальную возможность улучшить свое финансовое положение без лишних усилий. Это инициатива позволяет пожилым людям получить дополнительные средства прямо перед началом зимнего сезона, облегчая планирование их бюджета на предстоящие месяцы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
23 часа назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Татарстана

день назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Гид по скидкам Казани

51 минуту назад

«Улыбаемся и машем»: редакция поделилась, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы в 2024 году

санэпидемстанция уничтожение клопов

Новости Казани

23 часа назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Интересное в Казани

3 дня назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

монтаж стеллажей в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

15 часов назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 22 по 24 октября изменится движение 7 автобусных маршрутов

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
13 часов назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

С начала игр БРИКС Казань невероятно преобразил...

Новости Татарстана

час назад

Машина снесла трансформатор и оставила Салмачи без света

Интересное в Казани

51 минуту назад

Главное - не запустить: казанские стоматологи рассказали, каким пациентам лечение обходится дороже 

Новости Казани

2 часа назад

Реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена на 96%

Новости Казани

17 часов назад

Казаньоргсинтез заявил о непричастности к черному дыму
В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-ле...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-летней Валиевой

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 14 октября родственник жертвы выстрелил в насильника

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане построят кондитерскую фабрику и гостиничный комплекс с заводами

Новости Татарстана

18 часов назад

ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества
Авито Авто запускает отдельный раздел для поиск...
Новости России
4 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей