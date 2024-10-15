Указ подписан. в РФ эту сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

Пенсионеры России могут ожидать приятных новостей относительно их финансовых поступлений.

В ближайшем будущем они получат одноразовую выплату, которая будет перечислена на те же счета, куда обычно поступает их пенсия. Эта мера затронет всех пенсионеров независимо от уровня доходов и социального статуса, как поделился пенсионный специалист Сергей Власов.

Промсвязьбанк вносит новшество в поддержку пенсионеров

Промсвязьбанк анонсировал возобновление программы, которая предусматривает одноразовые выплаты пенсионерам. Ранее уже существовала подобная программа, предлагающая приветственные выплаты новым клиентам банка среди пожилых людей. Теперь же банк решил вновь предложить пенсионерам возможность получить финансовую поддержку, причем делать это можно без ограничений по возрасту и социальному статусу.

Как получить выплату?

Процесс получения выплаты предельно прост и доступен:

Оформление карты Промсвязьбанка — первый шаг к получению выплаты.

Подача заявления — необходимо заполнить заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления пенсии.

Перечисление первой пенсии на карту — как только первая пенсия будет зачислена, банк автоматически начислит бонусные баллы на счет.

Бонусы легко превратить в рубли

Каждый пенсионер, выполнивший условия, получит 2 000 бонусных баллов, которые можно конвертировать в рубли по курсу один к одному. Это означает, что на счету появятся дополнительные 2 000 рублей.

Время для действия

Те пенсионеры, которые успеют оформить заявление и выполнить все условия программы в ближайшее время, получат свои выплаты уже в ноябре. Это делает программу особенно привлекательной и своевременной для многих.

Новая программа Промсвязьбанка предлагает пенсионерам уникальную возможность улучшить свое финансовое положение без лишних усилий. Это инициатива позволяет пожилым людям получить дополнительные средства прямо перед началом зимнего сезона, облегчая планирование их бюджета на предстоящие месяцы.