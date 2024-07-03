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Указ подписан: в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года

Для тех, кто предпочитает путешествовать по железной дороге, стоит учесть ряд нововведений, введенных в прошлом году, которые продолжат действовать в сезоне 2024 года.

razrisyika.ru

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С приходом лета многие из нас начинают планировать отпуска и долгожданные путешествия. Для тех, кто предпочитает путешествовать по железной дороге, стоит учесть ряд нововведений, введенных в прошлом году, которые продолжат действовать в сезоне 2024 года.

Новые ограничения для пассажиров верхних полок

Одно из ключевых изменений коснулось пассажиров, предпочитающих верхние полки. С целью повышения комфорта для всех путешественников, теперь доступ к нижним полкам для них будет ограничен. Передвигаться между этажами вагона разрешается только в определенные часы: с 7 до 10 утра, с 12 до 15 дня и с 19 до 21 вечера, и только на время приема пищи, не превышающее одного часа.

Правила использования электронных устройств в поезде

Для тех, кто не представляет свою поездку без гаджетов, также введены новые ограничения. Теперь использование электронных устройств в поезде должно быть максимально деликатным:

  • Громкость: Все мультимедийные устройства должны использоваться исключительно в наушниках и на уровне громкости, комфортной для окружающих.
  • Музыкальные репетиции: Проявите уважение к другим пассажирам, оставив музыкальные и другие громкие занятия за пределами вагонов.
  • Билеты: Планирование – ключ к удачному путешествию

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не остаться без желаемого места, рекомендуется приобретать билеты заблаговременно. Продажа билетов открывается за три месяца до даты отправления, что позволяет путешественникам хорошо спланировать свой маршрут.

Соблюдение новых правил не только делает вашу поездку более приятной, но и способствует созданию комфортной и безопасной атмосферы для всех пассажиров. Планируйте свои путешествия заранее и наслаждайтесь каждой минутой в пути!

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