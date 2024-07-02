Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Указ подписан: в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Лето уже началось, а значит, пора планировать долгожданные поездки! Если ваш выбор пал на путешествие по железной дороге, важно ознакомиться с новыми правилами, введенными в прошлом году, которые будут действовать и в сезоне 2024.

rv-ryazan.ru

Подписаться в Telegram

Лето уже началось, а значит, пора планировать долгожданные поездки! Если ваш выбор пал на путешествие по железной дороге, важно ознакомиться с новыми правилами, введенными в прошлом году, которые будут действовать и в сезоне 2024.

  • Верхняя полка: время – деньги?

Главное нововведение коснулось пассажиров верхних полок. Теперь доступ к нижним полкам для них ограничен. А именно спускаться вниз можно только на завтрак обед и ужин на не больше, чем на один час в промежутки между 7 и 10 часами утра, 12 и 15 часами дня, 19 и 21 часами вечера.

Это долгожданное изменение призвано сделать поездки более комфортными для всех пассажиров.

  • Гаджеты в поезде: тише едешь – дальше будешь?

Введены и ужесточены правила использования электронных устройств:

Громкость: слушать музыку и смотреть видео можно только в наушниках и на комфортной для окружающих громкости.

Музыкальные репетиции: оставьте свои таланты для другой сцены. В поезде ценится тишина.

  • Билеты: кто рано встает, тот место получает!

Покупайте билеты заранее, как только откроется продажа за три месяца до отправления.

Планируйте заранее, путешествуйте с комфортом!

Соблюдение новых правил сделает вашу поездку и поездки окружающих более комфортными и безопасными.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

как называется когда травят тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

эпиляция воском глубокое бикини в Новосибирске

Новости Казани

19 часов назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

день назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала

Новости Татарстана

день назад

В Кукморском районе 30 июня разбился 57-летний парапланерист
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

34 минуты назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой

Новости Татарстана

4 часа назад

21-летний водитель на Горьковском шоссе влетел в КамАЗ и снес ограждение
Суд отправил в СИЗО водителя за смертельное ДТП в Казани
Новости Казани
19 минут назад

Суд отправил в СИЗО водителя за смертельное ДТП в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю

Новости Татарстана

21 час назад

Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»
К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Полезное
6 дней назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда
Новости Казани
час назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда