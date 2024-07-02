Указ подписан: в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
rv-ryazan.ru
Лето уже началось, а значит, пора планировать долгожданные поездки! Если ваш выбор пал на путешествие по железной дороге, важно ознакомиться с новыми правилами, введенными в прошлом году, которые будут действовать и в сезоне 2024.
- Верхняя полка: время – деньги?
Главное нововведение коснулось пассажиров верхних полок. Теперь доступ к нижним полкам для них ограничен. А именно спускаться вниз можно только на завтрак обед и ужин на не больше, чем на один час в промежутки между 7 и 10 часами утра, 12 и 15 часами дня, 19 и 21 часами вечера.
Это долгожданное изменение призвано сделать поездки более комфортными для всех пассажиров.
- Гаджеты в поезде: тише едешь – дальше будешь?
Введены и ужесточены правила использования электронных устройств:
Громкость: слушать музыку и смотреть видео можно только в наушниках и на комфортной для окружающих громкости.
Музыкальные репетиции: оставьте свои таланты для другой сцены. В поезде ценится тишина.
- Билеты: кто рано встает, тот место получает!
Покупайте билеты заранее, как только откроется продажа за три месяца до отправления.
Планируйте заранее, путешествуйте с комфортом!
Соблюдение новых правил сделает вашу поездку и поездки окружающих более комфортными и безопасными.
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