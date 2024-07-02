Указ подписан: в поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Лето уже началось, а значит, пора планировать долгожданные поездки! Если ваш выбор пал на путешествие по железной дороге, важно ознакомиться с новыми правилами, введенными в прошлом году, которые будут действовать и в сезоне 2024.

Верхняя полка: время – деньги?

Главное нововведение коснулось пассажиров верхних полок. Теперь доступ к нижним полкам для них ограничен. А именно спускаться вниз можно только на завтрак обед и ужин на не больше, чем на один час в промежутки между 7 и 10 часами утра, 12 и 15 часами дня, 19 и 21 часами вечера.

Это долгожданное изменение призвано сделать поездки более комфортными для всех пассажиров.

Гаджеты в поезде: тише едешь – дальше будешь?

Введены и ужесточены правила использования электронных устройств:

Громкость: слушать музыку и смотреть видео можно только в наушниках и на комфортной для окружающих громкости.

Музыкальные репетиции: оставьте свои таланты для другой сцены. В поезде ценится тишина.

Билеты: кто рано встает, тот место получает!

Покупайте билеты заранее, как только откроется продажа за три месяца до отправления.

Планируйте заранее, путешествуйте с комфортом!

Соблюдение новых правил сделает вашу поездку и поездки окружающих более комфортными и безопасными.