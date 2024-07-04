Указ подписан: в поездах это делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года

Лето в разгаре, а значит, самое время отправиться в путешествие! Если вы планируете поездку на поезде, важно знать об изменениях в правилах проезда, которые были введены в прошлом году и продолжают действовать.

Верхняя полка: новые правила размещения

Любителям верхних полок стоит учесть, что теперь время доступа к нижним полкам ограничено. Пассажиры с верхних полок могут занимать нижние места только в определенные часы:

с 7:00 до 10:00

с 12:00 до 15:00

с 19:00 до 21:00

Важно помнить, что время пребывания на нижней полке ограничено одним часом, а цель – прием пищи.

Электронные устройства в поезде: что изменилось?

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, но в поезде использование гаджетов теперь регламентировано:

Музыка и видео – только в наушниках! Слушать музыку или смотреть фильмы можно только в наушниках и на уровне громкости, не мешающем другим пассажирам.

Забудьте о шумных развлечениях! Игры, приложения и другие действия, создающие шум, лучше отложить до прибытия.

Планируйте заранее!

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется приобретать билеты заблаговременно. Продажа открывается за три месяца до даты отправления, что позволит выбрать удобные места и спланировать маршрут.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше путешествие на поезде максимально комфортным и приятным как для вас, так и для окружающих.