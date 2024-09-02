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Указ подписан в обстановке строгой секретности: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут долгожданные изменения в сентябре

В ответ на потребность в обогащении культурной ...

dzen.ru

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В ответ на потребность в обогащении культурной жизни пенсионеров, региональные власти России запускают инновационную программу. Старшее поколение получит возможность бесплатно изучать городские достопримечательности под руководством опытных экскурсоводов.

Расширение социальных программ

Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, подчеркивает, что программа бесплатных экскурсий является частью широкой инициативы по активизации жизни пожилых людей. Ранее они уже имели доступ к бесплатным занятиям по спорту и участию в культурных мероприятиях, но теперь их активность будет поддерживаться и через познавательные прогулки.

Пример программы в Екатеринбурге

Екатеринбург становится пионером в реализации этой идеи: пенсионеры могут отправиться в организованные прогулки по городу, посвященные уличному искусству. Профессиональные экскурсоводы расскажут о значении и истории каждого арт-объекта на маршруте длиной в 8 километров.

Как присоединиться к программе

Желающим участвовать в экскурсиях следует подать заявление через местные социальные центры. Организаторы обещают простую и доступную процедуру регистрации, чтобы каждый пенсионер мог легко включиться в программу.

Выгоды для участников

Благодаря этим экскурсиям пенсионеры не только обогащают свой досуг, но и поддерживают активность, которая важна как для физического, так и для психического здоровья. Программа способствует укреплению социальных связей и психологической поддержке, помогая старшему поколению оставаться социально активными и ментально здоровыми.

Инициатива региональных властей отражает их стремление сделать жизнь пожилых людей более яркой и насыщенной. Эти усилия не только улучшают качество жизни старшего поколения, но и вносят значимый вклад в их социальное благополучие, подтверждая заботу общества о своих старейших членах, сообщает Pg12.ru.

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