Указ подписан: в армию России весной призовут еще 150 тысяч человек

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый указ, определяющий параметры весеннего призыва на военную службу в 2024 году, который будет действовать с 1 апреля по 15 июля.

По данным опубликованного документа на официальном сайте нормативно-правовых актов, на службу будут призваны 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Особенности призыва включают условия для лиц 27 лет и старше, у которых возрастной предел был достигнут к концу 2023 года, а также касаются тех, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе. Эти изменения оформлены с целью оптимизации процесса призыва и обеспечения его соответствия текущим потребностям вооруженных сил.

Правительство РФ и органы исполнительной власти регионов получили задание обеспечить организацию и проведение призыва в соответствии с новым указом. Это продолжение усилий по укреплению обороноспособности страны, начатых в предыдущие годы.

В контексте изменений, осенний призыв 2023 года был проведен с призывом 130 тысяч человек, следуя установленным правилам. Также было отмечено увеличение штрафов за неявку по повестке, что подчеркивает серьезность отношения к процессу призыва, сообщает Бизнес Online.