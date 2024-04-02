Указ подписан: в армию РФ весной призовут еще 150 тысяч человек

Президент России Владимир Путин утвердил новый график весеннего призыва на военную службу, который будет действовать с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Официальный документ, регламентирующий данный призыв, теперь доступен на сайте нормативно-правовых актов.

В рамках указа, в период с апреля по июль текущего года, 150 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет будут призваны на службу. От призыва освобождаются граждане, которым на конец прошлого 2023 года исполнилось 27 лет, а также лица в возрасте 28-29 лет, находящиеся в запасе.

Призывная кампания осуществляется с согласованной работой правительства РФ, органов исполнительной власти всех субъектов страны, а также призывных комиссий. Это мероприятие нацелено на укрепление обороноспособности страны и обеспечение готовности Вооруженных Сил.

Контекст весеннего призыва особенно значим на фоне осеннего призыва предыдущего года, когда было призвано 130 тысяч человек. При этом, с октября были увеличены штрафы за неявку по повестке, подчеркивая строгость и серьезность подхода к воинской обязанности, сообщает Бизнес Online.