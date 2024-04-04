Указ подписан: в армию РФ весной призовут еще 150 000 человек

Президент Владимир Путин официально анонсировал расписание весеннего призыва в армию РФ, который запланирован с первого апреля по пятнадцатое июля 2024 года. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно этому указу, в вооруженные силы будут призваны 150 тысяч граждан возрастом от 18 до 30 лет. От призыва освобождаются те, кто достиг 27 лет до окончания 2023 года, а также лица 28-29 лет, находящиеся в запасе.

За организацию призыва отвечают федеральные и региональные власти, а также комиссии по призыву. Вспоминая осенний призыв прошлого года, когда было мобилизовано 130 тысяч человек, следует отметить, что весенний призыв пройдет по уже установленным процедурам. Традиционно, призывники будут уведомлены через бумажные повестки.

Ключевым изменением стал рост штрафных санкций за игнорирование повестки: если ранее сумма составляла 3 тысячи рублей, теперь она увеличена до 30 тысяч. Это нововведение начало действовать с октября прошлого года и подчеркивает стремление к строжайшему соблюдению призывного порядка в стране, пишет Бизнес Online.