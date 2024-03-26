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Указ подписан: уже с начала апреля вводится строгий запрет на отпуска

Указ подписан: уже с начала апреля вводится строгий запрет на отпуска

kuzbass-today.ru

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В ближайшее время в России вступят в силу новые правила, касающиеся предоставления отпусков работникам, внося значительные коррективы в существующую практику.

Эти изменения затрагивают права сотрудников на отпуск без сохранения заработной платы и вводят строгие ограничения для работодателей относительно отказа в таком отпуске.

Юрист Ирина Сивакова поделилась деталями предстоящих изменений, уточнив, что нововведения направлены на защиту прав сотрудников, которым необходимо отсутствовать на работе по уважительным причинам. В частности, речь идет о ситуациях, когда работникам нужно временно отлучиться для участия в образовательных курсах или поиска жилья.

По словам Сиваковой, работодатели теперь не смогут увольнять сотрудников или отказывать им в предоставлении такого рода отпусков. В качестве примера она привела недавний случай, когда суд поддержал работника, отправившегося на профессиональные курсы и уволенного за прогул.

Эти новые правила, которые вступят в силу уже завтра, ставят целью обеспечение баланса между потребностями бизнеса и личными обстоятельствами работников, подчеркивая важность гибкости и взаимопонимания в трудовых отношениях.

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