Указ подписан: уже с 1 апреля вводится строгий запрет на отпуска

Скоро вступит в силу нововведение, касающееся правил предоставления отпусков работникам. Изменения потребуют от работодателей адаптации их политики относительно времени отдыха персонала.

Эксперт в области трудового права, Ирина Сивакова, прояснила, как нововведение скажется на возможности взять отпуск без сохранения заработной платы по уважительной причине.

Ситуация, с которой столкнулся один из работников, показывает актуальность вопроса. Ему было отказано в отпуске для прохождения профессионального обучения, после чего последовало увольнение за неявку на работу. Впоследствии он обратился в суд, который признал причину его отсутствия уважительной и решение об увольнении - неправомерным.

Под действие нового правила попадают случаи, когда сотрудникам требуется временное отсутствие по веским причинам. Законодательство теперь защищает их от незаконного отказа в предоставлении отпуска и последующего увольнения. Таким образом, работники получают дополнительные гарантии и могут рассчитывать на защиту своих прав на федеральном уровне.