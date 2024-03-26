«Указ подписан, теперь запрещено»: в законную силу вступило правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

Жителям, которые имеют дома бытовые приборы для учета ресурсов, сообщили о важных изменениях. Новое правило на высшем уровне затронет всех владельцев такого жилья, передает primpress.



Юрист Максим Иванов объяснил, что речь идет о ситуациях, когда нужно провести поверку установленных в квартире счетчиков. Время от времени каждому владельцу жилья приходится выполнять подобную процедуру. Обычно поверка проводится один раз в 3-5 лет в зависимости от типа счетчика.





В то же время, многие управляющие организации продолжают требовать от собственников квартир предоставление документального подтверждения проведенной проверки. Один из владельцев жилья столкнулся с этим требованием. Ему потребовался документ о поверке, который нужно было предоставить в управляющую компанию.Ранее такие заявления оформлялись в Правительстве РФ. «Минстрой указывал, что если счетчик прошел успешную проверку от специалистов, то он считается работающим и не требует подтверждения. Однако, дело дошло до Верховного суда, который вынес окончательное решение по этому вопросу», - подчеркнул Иванов.Он пояснил, что высшая инстанция в очередной раз приняла сторону граждан и заявила, что данные о всех поверках счетчиков хранятся в общей базе Росреестра. Поэтому нет необходимости документально подтверждать эту процедуру. Теперь подобные требования со стороны коммунальных служб будут запрещены, и это правило будет действовать на всей территории страны.