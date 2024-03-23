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«Указ подписан, теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

«Указ подписан, теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

РИА

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Жильцам, у которых установлены бытовые приборы учета ресурсов, было сообщено о значимой новости.

Всем владельцам такого жилья представлены новые правила, поскольку на самом высоком уровне было принято решение. Суть нового правила заключается в запрете определенного требования, которое было объявлено Primpress.

Юрист Максим Иванов рассказал, что это связано со случаями, когда необходимо произвести поверку установленных в квартире счетчиков. Время от времени каждому владельцу жилья требуется проводить такую процедуру. Обычно проверку следует проводить раз в 3-5 лет в зависимости от конкретного счетчика.

Тем не менее, многие управляющие организации по-прежнему требуют от собственников квартир официальное подтверждение успешно завершенной поверки.

Ранее данный вопрос обсуждался в Правительстве РФ. Министерство строительства отмечало, что если счетчик успешно прошел поверку и было все в порядке, то прибор считается работоспособным, и не требуется никакого документального подтверждения. Однако этот вопрос был дошел до Верховного суда, который принял окончательное решение.

Иванов уточнил, что высшая инстанция в очередной раз заняла сторону граждан и заявила, что данные о всех прошедших проверках счетчиков хранятся в общей базе Росреестра. Поэтому людям больше не нужно предоставлять документальные подтверждения такой процедуры. Следовательно, подобные требования со стороны коммунальных служб будут запрещены, и это правило будет действовать по всей стране.

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