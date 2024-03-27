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«Указ подписан, теперь совершенно запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

«Указ подписан, теперь совершенно запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

kp.ru

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Жильцам с установленными бытовыми приборами учета ресурсов было сообщено о важном изменении, которое затрагивает их повседневную жизнь.

На высшем уровне было принято решение о введении новых правил для всех владельцев такого жилья, как было объявлено в Primpress. Суть нового правила заключается в отмене определенного требования, связанного с процедурой проверки установленных в квартирах счетчиков. Обычно, каждому владельцу требуется проходить проверку счетчиков через определенные временные промежутки, обычно раз в 3-5 лет, в зависимости от конкретного типа прибора.

Однако многие управляющие компании продолжали требовать от жильцов официальное подтверждение прохождения проверки.

Ранее вопрос о необходимости таких документов обсуждался в правительстве России. Министерство строительства подчеркнуло, что если проверка счетчика завершилась успешно и прибор работоспособен, дополнительные документы не требуются. Этот вопрос даже дошел до Верховного суда, который окончательно принял решение.

Верховный суд подтвердил право граждан на то, что информация о прошедших проверках счетчиков будет храниться в общей базе Росреестра. Это означает, что больше не потребуется предоставлять документы об успешно пройденной процедуре. Следовательно, требования со стороны управляющих организаций предоставлять подобные документы станут недействительными, и данное правило будет распространяться на всю территорию страны.

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