Гражданам России было озвучено новое правило, которое было утверждено на высшем уровне законодательства и относится к собственникам квартир с установленными бытовыми счетчиками, как сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил, что данное нововведение касается обязательной проверки бытовых счетчиков учета ресурсов в квартирах. Теперь управляющим компаниям будет запрещено требовать от жильцов предоставление документов, подтверждающих проведенную проверку счетчиков. Данная информация о проверках бытовых приборов учета будет храниться в единой базе данных Росреестра и доступна для запроса коммунальным службам.

Большинство управляющих компаний по-прежнему требуют от жильцов предоставление документов о проверке счетчиков, угрожая начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам в случае отказа. Однако высший суд Российской Федерации подтвердил, что такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, поскольку информация о проверках хранится в специальных базах данных, и гражданам нет необходимости лично подтверждать проведенные проверки счетчиков, предоставляя документы в офисах управляющих компаний.