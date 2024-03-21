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«Указ подписан, теперь полностью запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

«Указ подписан, теперь полностью запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

РИА

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Гражданам России было озвучено новое правило, которое было утверждено на высшем уровне законодательства и относится к собственникам квартир с установленными бытовыми счетчиками, как сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил, что данное нововведение касается обязательной проверки бытовых счетчиков учета ресурсов в квартирах. Теперь управляющим компаниям будет запрещено требовать от жильцов предоставление документов, подтверждающих проведенную проверку счетчиков. Данная информация о проверках бытовых приборов учета будет храниться в единой базе данных Росреестра и доступна для запроса коммунальным службам.

Большинство управляющих компаний по-прежнему требуют от жильцов предоставление документов о проверке счетчиков, угрожая начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам в случае отказа. Однако высший суд Российской Федерации подтвердил, что такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, поскольку информация о проверках хранится в специальных базах данных, и гражданам нет необходимости лично подтверждать проведенные проверки счетчиков, предоставляя документы в офисах управляющих компаний.

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