«Указ подписан, теперь будет запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах есть счетчики

Жителям, у которых дома установлены приборы учета ресурсов, было объявлено о значимом сюрпризе. Новые условия, возникли для всех собственников такого жилья, потому что точку поставили на высшем уровне. Согласно сообщению PRIMPRESS, вступает в силу новое правило, запрещающее определенные требования.

Юрист Максим Иванов пояснил, что изменения относятся к ситуациям, когда требуется проверка установленных в квартире счетчиков. Эта процедура регулярно требуется каждому жильцу и обычно проводится раз в 3-5 лет в зависимости от конкретного учетного прибора.





В настоящее время многие управляющие компании продолжают требовать от собственников жилья документальное подтверждение проведенной проверки. Один из владельцев, столкнувшийся с данной ситуацией, решил обратиться. Ему понадобился документ о проверке, который необходимо было предоставить в управляющую компанию, иначе грозило начисление холодной и горячей воды по повышенной ставке.Ранее граждане обращались за подтверждением в Правительство РФ. Однако по решению Верховного Суда, которое положило точку в этом вопросе, граждане больше не обязаны предоставлять документы, если счетчик успешно прошел проверку. Иванов утверждает, что информация о проведенных проверках хранится в общей базе данных Росреестра, поэтому дополнительное документальное подтверждение не требуется. Таким образом, подобные требования со стороны управляющих компаний будут запрещены, и данное правило будет действовать на всей территории страны.