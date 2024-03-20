Гражданам России сообщили о новом правиле, утвержденном на высшем законодательном уровне, касающимся владельцев квартир с установленными бытовыми счетчиками, согласно информации, опубликованной в PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил, что данное нововведение регулирует случаи периодической проверки установленных в квартирах приборов учета ресурсов. Теперь управляющим компаниям будет запрещено требовать от владельцев предоставление документов в виде подтверждения проверки счетчиков: информация о проведенных проверках хранится в единой базе данных Росреестра и доступна для ознакомления со стороны коммунальных служб.

В настоящее время большинство управляющих компаний продолжают запрашивать у россиян, владельцев квартир, документы, подтверждающие проведенную поверку счетчиков; в противном случае, им грозит начисление платы за горячую и холодную воду по повышенным тарифам.

Однако такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, что подтверждено высшими инстанциями в Российской Федерации: необходимая информация хранится в специальных базах данных, и гражданам России не требуется лично подтверждать проверку приборов учета, предоставляя документы в офисы управляющих компаний, пояснил юрист.