Новости России
· Артем Акчурин

Указ подписан: такую сумму получит любой российский пенсионер уже в апреле, выполнив лишь одно условие

Указ подписан: такую сумму получит любой российский пенсионер уже в апреле, выполнив лишь одно условие

РИА Новости

Подписаться в Telegram

Российским пенсионерам было объявлено о предоставлении новой денежной суммы, которую смогут получить все пожилые граждане.

Бонус начнет поступать в марте и будет доступен даже работающим пенсионерам. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет Primpress.

По словам Власова, крупный банк в России предоставляет возможность получить приятную сумму денег для пенсионеров. Финансовое учреждение снова запустило программу, подписав соответствующий указ. Деньги будут выплачивать всем, кто переведет свою пенсию в этот банк. Речь идет о банке ПСБ.

"В прошлом году кредитная организация уже проводила подобную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие свою пенсию в банк, получали две тысячи рублей единовременно. В настоящее время сумма увеличена до четырех тысяч, однако акция ограничена пенсионерами, получающими пенсии от оборонных и силовых ведомств", – пояснил Власов.

Согласно условиям программы, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать пенсию на нее. Это можно сделать уже в феврале, и бонус будет начислен в марте. Программа будет работать до конца июля текущего года.

"Важно только осуществить хотя бы одну покупку с использованием карты. Сумма покупки не ограничивается, она может быть любой – от пяти до десяти рублей и более", – добавил эксперт.

Выплата бонуса будет доступна всем участникам акции, и эти деньги будут поступать пенсионерам отдельно от пенсии и независимо от их доходов. То есть средства будут зачислены даже работающим пенсионерам.

Ранее стало изестно, что с начала года из сел Татарстана в больницы было доставлено 9,5 тысяч пенсионеров

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

11 часов назад

Известный стилист Рогов в Казани застрял в лифте ЖК «Салават Купере»

Интересное в Казани

10 часов назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

сайт санэпидемстанции

Новости Татарстана

день назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

Новости Казани

день назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

репетиторы сайты в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

6 часов назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Новости Татарстана

4 часа назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Новости Казани

10 часов назад

«Иванушки», Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого выступят в Казани в день выборов
Лонгриды
12 часов назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанский завод отправил авиакомпаниям 5 новых вертолетов

Интересное в Казани

10 часов назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

Новости Татарстана

4 часа назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Новости Татарстана

6 часов назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
4 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

7 часов назад

Покровский: Вылет «Ак Барса» из плей-офф — серьёзная новость для мира хоккея

Новости Казани

8 часов назад

СК возбудил уголовное дело после обвала козырька магазина в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Казанца приговорили к 9 годам тюрьмы за спонсирование терроризма
Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.
Полезное
6 дней назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.