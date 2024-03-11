Указ подписан: такую сумму получит любой российский пенсионер уже в апреле, выполнив лишь одно условие

Российским пенсионерам было объявлено о предоставлении новой денежной суммы, которую смогут получить все пожилые граждане.

Бонус начнет поступать в марте и будет доступен даже работающим пенсионерам. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет Primpress.



По словам Власова, крупный банк в России предоставляет возможность получить приятную сумму денег для пенсионеров. Финансовое учреждение снова запустило программу, подписав соответствующий указ. Деньги будут выплачивать всем, кто переведет свою пенсию в этот банк. Речь идет о банке ПСБ.

"В прошлом году кредитная организация уже проводила подобную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие свою пенсию в банк, получали две тысячи рублей единовременно. В настоящее время сумма увеличена до четырех тысяч, однако акция ограничена пенсионерами, получающими пенсии от оборонных и силовых ведомств", – пояснил Власов.

Согласно условиям программы, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать пенсию на нее. Это можно сделать уже в феврале, и бонус будет начислен в марте. Программа будет работать до конца июля текущего года.

"Важно только осуществить хотя бы одну покупку с использованием карты. Сумма покупки не ограничивается, она может быть любой – от пяти до десяти рублей и более", – добавил эксперт.

Выплата бонуса будет доступна всем участникам акции, и эти деньги будут поступать пенсионерам отдельно от пенсии и независимо от их доходов. То есть средства будут зачислены даже работающим пенсионерам.

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