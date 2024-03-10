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· Алина Алмакаева

Указ подписан: такую сумму получит любой российский пенсионер уже в апреле, выполнив лишь одно действие

Указ подписан: такую сумму получит любой российский пенсионер уже в апреле, выполнив лишь одно действие

Москва 24

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Начиная с марта, российским пенсионерам будет предоставлена новая финансовая выплата. Этот бонус будет доступен даже для тех, кто продолжает работать на пенсии. Информация о данной возможности была раскрыта пенсионным экспертом Сергеем Власовым в интервью изданию "Primpress".

В соответствии с его словами, один из ведущих российских банков обеспечил возможность получения приятной финансовой суммы. Банковское учреждение снова будет организовывать программу после подписания указа и определения необходимых условий. Данный бонус будет выплачиваться всем, кто начнет получать пенсию через этот банк, а именно ПСБ.

"В прошлом году данная кредитная организация уже проводила подобную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие пенсию в этот банк, получали единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. В этот раз сумма увеличена до четырех тысяч рублей," - пояснил Власов.

В рамках этой программы гражданам необходимо будет оформить банковскую карту и начать получать пенсию на нее. Процесс можно начать уже в феврале, а сам бонус будет начислен в марте. Программа будет действовать до июля текущего года.

"Также важно хотя бы один раз расплатиться с помощью этой карты. Сумма покупки не ограничена, то есть она может составить даже пять или десять рублей," - добавил эксперт.

Выплата данного бонуса будет осуществляться всем, кто примет участие в акции. Данные средства будут выплачиваться отдельно от пенсии и будут доступны независимо от доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан.

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