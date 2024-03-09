Указ подписан: такую сумму получат все российские пенсионеры уже в апреле, выполнив лишь одно действие

В России было объявлено о введении новой финансовой выплаты для пенсионеров, которую получат все граждане пожилого возраста. Этот бонус станет доступен уже в марте, и на него смогут рассчитывать как работающие, так и не работающие пенсионеры. Информацией о новой программе акции поделился пенсионный эксперт Сергей Власов изданию Primpress.



Согласно его словам, один из ведущих российских банков предоставил возможность получить эту приятную финансовую сумму. Учреждение снова организует программу по подписанию указа и установлению соответствующих условий. Данное поощрение будет выплачиваться всем пенсионерам, начавшим получать пенсию через данную банковскую организацию. Речь идет о ПСБ.

"В прошлом году этот кредитный банк проводил аналогичную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие пенсию в данный банк, получали единовременную сумму в размере двух тысяч рублей. В этот раз сумма была увеличена до четырех тысяч рублей", — пояснил Власов.



В соответствии с программой, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать на нее свою пенсию. Программа будет действовать до июля текущего года.

"Важно также совершить хотя бы одну покупку с использованием этой карты. Сумма покупки не ограничена, то есть можно совершить покупку на любую, даже небольшую сумму, например, на пять или десять рублей", — добавил эксперт.



Выплата данного бонуса будет осуществляться всем участникам акции. Эти деньги будут выплачиваться дополнительно к пенсии и будут доступны независимо от доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан.