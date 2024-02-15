Указ подписан: такую сумму получат все до одного российские пенсионеры в марте

Российским пенсионерам было объявлено о новой финансовой выплате, которую получат все пожилые граждане.

Этот бонус станет доступен для лиц пенсионного возраста уже в марте, и на него смогут рассчитывать даже работающие пенсионеры. Пенсионный эксперт Сергей Власов поделился этой информацией с изданием Primpress.



По его словам, возможность получить приятную финансовую сумму обеспечил один из крупных российских банков. Банковское учреждение снова организует программу, после подписания указа и установления необходимых условий. Данный бонус будет выплачиваться всем, кто начнет получать пенсию через этот банк. Речь идет о ПСБ.

"В прошлом году данная кредитная организация уже осуществляла подобную акцию. Тогда пенсионеры, которые переводили свою пенсию в этот банк, получали единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. На этот раз сумма увеличена до четырех тысяч рублей", — пояснил Власов.

В соответствии с программой, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать на нее свою пенсию. Этот процесс уже можно начать в феврале, и бонус будет начислен в марте. Программа будет действовать до июля текущего года.

"Важно также осуществить расчет с помощью этой карты хотя бы раз. Сумма покупки не ограничена, то есть покупка может быть любой, даже на небольшую сумму, например, на пять или десять рублей", — добавил эксперт.

Выплата этого бонуса будет производиться всем, кто примет участие в данной акции. Эти деньги будут выплачиваться отдельно от пенсии и будут доступны независимо от уровня доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан.