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· Алина Алмакаева

Указ подписан: такую сумму получат все до одного пенсионеры уже в марте

Указ подписан: такую сумму получат все до одного пенсионеры уже в марте

РИА

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Российским пенсионерам было объявлено о запуске новой финансовой программы, которая предусматривает выплаты для всех пожилых граждан.

Новый бонус станет доступен уже в марте и даже работающие пенсионеры смогут претендовать на его получение. Информацию об этом поделился известный пенсионный эксперт Сергей Власов в интервью с изданием Primpress.

Он объяснил, что возможность получить эту приятную финансовую сумму предоставит один из крупных российских банков. Банковское учреждение снова запускает программу, после подписания указа и определения необходимых условий. Отныне данный бонус будет выплачиваться всем, кто начнет получать пенсию через этот банк, а именно ПСБ.

"В прошлом году данная кредитная организация уже проводила подобную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие свою пенсию в этот банк, получали единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. В этот раз сумма увеличена до четырех тысяч рублей", — пояснил Власов.

В соответствии с программой, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать на нее свою пенсию. Этот процесс можно начать уже в феврале, и бонус будет начислен в марте. Программа будет действовать до июля текущего года.

"Также важно осуществить расчет с помощью этой карты хотя бы один раз. Сумма покупки не ограничена, то есть покупка может быть любой, даже незначительной, например, на пять или десять рублей", — добавил эксперт.

Выплата данного бонуса будет производиться всем, кто примет участие в акции. Эти деньги будут выплачиваться отдельно от пенсии и доступны независимо от уровня доходов пенсионеров, включая официально трудоустроенных граждан.

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