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Указ подписан: такую сумму получат все без исключения российские пенсионеры в марте

Указ подписан: такую сумму получат все без исключения российские пенсионеры в марте

nevadm.ru

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Российским пенсионерам сообщили, что они смогут получить новую сумму денег, которая будет доступна для всех пожилых граждан без исключения.

Бонус начнет выплачиваться уже с марта, на него смогут претендовать даже пенсионеры, продолжающие работать. Информацию об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, как передает Primpress.

По его словам, эту сумму денег для пенсионеров обеспечил один из крупных банков в России. Фактически, финансовое учреждение организовало программу, официально подписав для этого соответствующий указ. Таким образом, деньги будут выплачиваться всем, кто получает пенсию через этот банк - речь идет о ПСБ.

"В прошлом году эта кредитная компания уже проводила подобную акцию. Тогда пенсионеры, переводившие свою пенсию в этот банк, получали единовременную выплату в размере двух тысяч рублей. В настоящее время сумма увеличена до четырех тысяч, однако ограничен круг лиц, имеющих право на этот бонус: он будет предоставляться только получателям пенсий из оборонных и силовых ведомств", - пояснил Власов.

В соответствии с условиями программы, гражданам необходимо оформить банковскую карту и начать получать пенсию на нее. Это можно сделать уже в феврале, и бонус будет начислен в марте. В общем, программа будет действовать до конца июля текущего года.

"Важно также совершить хотя бы одну покупку по этой карте. Сумма покупки не оговаривается, она может быть любой, даже пять или десять рублей", - добавил эксперт.

Выплата будет осуществлена всем, кто примет участие в данной акции. Деньги будут зачислены пенсионерам отдельно от пенсии и независимо от их доходов. То есть средства будут начислены даже тем, кто работает официально.

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