Указ подписан: такие выплаты получат все пенсионеры в марте

Согласно последней информации, в марте российские граждане пенсионного возраста будут иметь возможность получать дополнительные выплаты, независимо от того трудоустроены они или нет.

Специалист в области пенсий сообщил, что один из крупнейших банков РФ Промсвязьбанк решил ввести бонусную программу. Эта программа подразумевает единоразовую выплату россиянам пенсионного возраста, которые решат получать свои пенсии через данный банк.

В прошлом году пожилые граждане, переведшие свои пенсии в Промсвязьбанк, получили однократную выплату в размере 2 тыс. рублей. В 2024 году размер этого бонуса будет увеличен до 4 тыс. рублей.

Чтобы получить данный бонус, нужно стать клиентом и оформить банковскую карту в ПСБ и начать получать на нее пенсионные выплаты, а также совершить любую покупку любой суммы новой карте Промсвязьбанка.

Уточняется, что активна данная бонусная программа будет до начала июля 2024 года.