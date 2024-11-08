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Указ подписан. Такие товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 9 ноября

С ноября многие товары исчезнут с полок российс...

pervoe.online

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С ноября многие товары исчезнут с полок российских магазинов — крупные сети супермаркетов приняли решение оптимизировать ассортимент.

Как сообщили представители торговой отрасли, такая мера направлена на улучшение покупательского опыта и доступность продукции.

В чём суть изменений?

Крупные сети, включая «Ленту», начали пересматривать форматы своих магазинов, переходя к эконом-варианту, где будет представлен более узкий ассортимент. В первую очередь это коснётся продукции премиального сегмента, которая теперь уступит место более доступным аналогам. Ассортимент таких торговых точек будет состоять из более дешёвых товаров, включая продукцию собственных торговых марок, что позволяет снизить себестоимость.

Почему дорогие товары убирают?

Решение направлено на то, чтобы сделать магазины более привлекательными для широких слоёв населения. Упрощённый ассортимент и акцент на продукцию эконом-сегмента снижают затраты на производство и продвижение, что делает товары более доступными по цене. Продукты, не уступающие по качеству, но доступные по стоимости, будут ориентированы на ежедневные нужды потребителей.

Оптимизация ассортимента и её влияние на покупателей

В рамках оптимизации уже пересмотрены 35 категорий товаров. Большинство позиций теперь подбирается так, чтобы соответствовать бюджету большинства покупателей. Следуя примеру «Ленты», к подобной схеме работы планируют перейти и другие сети.

Оптимизация ассортимента позволит магазинам удержать покупателей, предоставив им товары высокого качества по доступным ценам. Сокращение количества дорогих позиций не только улучшит ценовую политику, но и сделает магазины более привлекательными для массового потребителя.

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