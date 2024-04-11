Новости России
· Ульяна Сенько

Указ подписан. Такие популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшее время

Указ подписан. Такие популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов в ближайшее время

dovsp.ru

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В российской розничной торговле намечаются важные изменения, которые повлияют на доступность определённых товаров и их способы приобретения потребителями.

Значительные изменения затрагивают ассортимент продуктов, в частности, лапшу быстрого приготовления от Nissin Foods, из-за содержания в ней ГМО сои. Это решение, принятое Роспотребнадзором, ведёт к исключению данной продукции из продажи.

Помимо этого, ряд крупных розничных сетей, включая известные «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл», пересматривают свои стратегии в сторону электронной коммерции. Это решение предполагает перемещение многих товаров в онлайн пространство, отражая тенденцию роста интереса покупателей к интернет-шопингу.

Предстоящие изменения в ритейле России символизируют шаг к цифровизации рынка и укреплению требований к качеству продуктов. Потребители получат новые возможности для удобных онлайн-покупок, хотя некоторые привычные товары исчезнут с физических полок.

Российским покупателям рекомендуется следить за новостями розничной торговли, чтобы своевременно адаптироваться к предстоящим изменениям и извлечь выгоду из расширяющихся возможностей онлайн-шопинга.

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