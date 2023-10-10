Указ подписан: студенты училищ и колледжей будут проходить военные сборы

Согласно новому распоряжению премьер-министра республики Алексея Песошина, в Татарстане старшеклассники и студенты училищ и колледжей должны пройти учебные военные сборы. Мероприятие будет с октября текущего года по июнь следующего.

Цель проведения сборов - улучшение подготовки граждан к выполнению военной службы. Распоряжение кабмина также предупреждает, что в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" сборы по основам службы будут проводиться в общеобразовательных учреждениях.

Также планируется проведение пятидневных сборов с десятиклассниками кадетских школ в апреле 2024 года. Тех, кто по уважительным причинам не примет участия в сборах, ожидают дополнительные теоретические занятия и зачеты.