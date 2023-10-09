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Указ подписан: студентов училищ и колледжей отправят на военные сборы

Указ подписан: студентов училищ и колледжей отправят на военные сборы

rt-online.ru

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Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал указ о военных сборах. Согласно тесту документа, старшеклассники и студенты училищ, колледжей будут участвовать в учебных военных сборах с октября этого года по июнь 2024.

Цель сборов - повышение уровня подготовки граждан к военной службе. Согласно указанию премьер-министра, сборы будут проводиться в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" для общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, и учебных пунктов муниципальных образований РТ.

Также в апреле 2024 года планируют провести пятидневные сборы с десятиклассниками кадетских школ со стрельбами на базе казанского танкового училища. Они продлятся 5 дней.

Все обучающиеся, отвечающие требованиям по здоровью, будут отправлены на сборы. Те, кто по уважительным причинам не смогут пройти подготовку, должны будут посетить дополнительные занятия и сдать зачет по теоретическому материалу.

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